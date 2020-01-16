PlayStation 5 и Xbox Series X спровоцируют рост цен на SSD и видеокарты

Аналитики уверены, что новые игровые приставки повлияют на рост цен SSD накопителей и видеопамять GDDR6.

Так считают в компании TrendForce, которая опубликовала прогноз рынка комплектующих на третий и четвёртый квартал 2020 года.

В прогнозе указано, что PlayStation 5 и Xbox Series X к концу года приведут к дефициту и росту цен на твердотельные накопители и видеопамять GDDR6.

Впрочем, о дефиците видиопамяти GDDR6 в 2020 году писали и другие аналитические компании.

Напомним, PlayStation 5 и Xbox Series X поступят в продажу в конце текущего года, а их производство скорее всего начнется в начале третьего квартала.