Платежная система «Мир» в России может предустанавливаться на смартфоны

ФАС планирует обязать производителей смартфонов устанавливать приложение Mir Pay (это отечественный аналог платежной системы Samsung Pay и Apple Pay).

Как пишут «Известия», в Федеральной антимонопольной службе сейчас рассматривают возможность установки приложения.

Пока не совсем понятно, касается ли обсуждение приложения Mir Pay, или обяжут еще устанавливать другие сервисы от разработчиков Mir.

РБК удалось узнать, что на обсуждении присутствовали участники Национальной системы платежных карт, которые предлагали разные варианты приложений, но только в следующем году будет известно, что решат в ФАС и в правительстве.