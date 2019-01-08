Платежная система MasterCard изменит свой логотип

Известная во всем мире платежная система MasterCard меняет дизайн своего логотипа. Теперь в нем убирают название и оставляют только красный и желтый круги, которые пересекаются между собой.

Как сообщают в MasterCard, узнаваемость бренда уже настолько высока, что люди узнают логотип уже даже без его названия, к тому же сейчас все цифровые технологии визуально становятся проще, без нагромождения информации и анимации.

В целом два цветных круга в логотипе MasterCard присутствовали всегда, а менялись только их размеры и пресечения.

За последние 50 лет компания уже шестой раз меняет свой основной логотип, но его концепция остается прежней.