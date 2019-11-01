Планшеты на мировом рынке снова стали пользоваться спросом

Накануне были опубликованы данные аналитиков по продажам смартфонов на мировом рынке.

Тогда стало известно, что рынок смартфонов вернулся к росту по итогам третьего квартала, но оказалось, что в мире также увеличился спрос и на планшеты.

По данным аналитиков IDC, мировой рынок планшетов вырос на 1,9%. Лидерами рынка являются Apple и Amazon, которые увеличили продажи 21,8 и 25,6% соответственно.

Объёмы продаж первой составили 11,8, а второй – 5,5 млн экземпляров.

В тройке лидеров располагается Samsung с показателем 4,6 млн единиц, что на 13,9% меньше. В первой пятерке числятся Huawei и Lenovo.