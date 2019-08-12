Планшет Samsung Galaxy Tab S6 стал первым в мире с поддержкой HDR10+

Компания Samsung 31 июля провела презентацию своего профессионального планшета Galaxy Tab S6. Тогда про устройство было рассказано много, но как оказалось не все.

Накануне корейская компания дополнила информацию про планшет указав, что в нем установлен экран с поддержкой HDR10+.

Таким образом, это первый в мире планшет, который оснащен широким динамическим диапазоном нового поколения.

Продвижением HDR10+ сейчас занимаются 20th Century Fox, Panasonic и Samsung, а этот формат является открытой бесплатной платформой для расширенного динамического диапазона изображения.

У корейской компании HDR10+ еще поддерживает смартфон Galaxy S10.