В текущем году компания LG не вывела на рынок ни одного своего нового планшета, причем даже появлялись слухи, что производитель больше не будет выпускать такие устройства на Android.

Однако новые данные указывают, что в компании все же ведут разработку устройства, так как Планшет LG V426 на Android появился на сайтах регуляторов Bluetooth SIG и Wi-Fi Alliance.

Характеристики этой модели на сайтах не раскрываются, но предполагается, что она будет относится к среднему ценовому сегменту.

Предполагается, что презентация планшета состоится на одном из крупных мероприятий, посвященных потребительской электронике, в начале 2019 года.