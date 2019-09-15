Планшет LG G Pad 5 получит устаревший процессор Snapdragon 821

Компания LG готовит к выходу новый планшет, в основе которого ляжет устаревшая платформа от Qualcomm.

Корейский производитель сертифицировал в Google новый планшет под названием LG G Pad 5 (LM-T600L).

Эта модель создана на базе процессора Snapdragon 821, который являлся флагманским решением в 2016 году.

Snapdragon 821 хоть и считается старым чипом, но он до сих является достаточно производительным решением.

Его восьми ядер Kryo и графики Adreno 530 хватит на любые повседневные задачи.

Дисплей в LG G Pad 5 будет диагональю 10,1 дюйма, а его разрешение составит Full HD.

Памяти в устройстве установят 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной. Выйдет планшет под управлением Android 9.0 Pie.