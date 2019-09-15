Планшет LG G Pad 5 получит устаревший процессор Snapdragon 821

Планшет LG G Pad 5 получит устаревший процессор Snapdragon 82115.09.2019 20:48
Компания LG готовит к выходу новый планшет, в основе которого ляжет устаревшая платформа от Qualcomm.
Корейский производитель сертифицировал в Google новый планшет под названием LG G Pad 5 (LM-T600L).
Эта модель создана на базе процессора Snapdragon 821, который являлся флагманским решением в 2016 году.
Snapdragon 821 хоть и считается старым чипом, но он до сих является достаточно производительным решением.
Его восьми ядер Kryo и графики Adreno 530 хватит на любые повседневные задачи.
Дисплей в LG G Pad 5 будет диагональю 10,1 дюйма, а его разрешение составит Full HD.
Памяти в устройстве установят 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной. Выйдет планшет под управлением Android 9.0 Pie.
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