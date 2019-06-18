Планшет Huawei MediaPad M6 показали на официальном изображении

Huawei несмотря на низкий спрос на планшеты не прекращает выпуск серии MediaPad, и сейчас готовится новый планшетный компьютер MediaPad M6.

Slashleaks опубликовали на своем портале качественный снимок Huawei MediaPad M6, а это 10,7-дюймовый планшет с динамиками Harman Kardon и поддержкой стилуса M-Pen.

Известно, что в основе нового планшета будет лежать флагманский процессор Kirin 980. Также устройство получит 2К дисплей и батарею на 7500 мАч.

Презентация Huawei MediaPad M6 состоится 21 июня, а в этот же день еще должны показать планшет с 8,4-дюймовым экраном.