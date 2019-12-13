PIN-код сломал популярные Android смартфоны

Пользователи смартфонов OnePlus, Sony и Pixel с установленной операционной системой Android 9 и Android 10 столкнулись с новой серьезной проблемой.

Как оказалось, они не могут разблокировать смартфон при вводе PIN-кода. При разблокировке устройства, и ввода кода, дисплей смартфона блокируется и возвращается пользователя на экран разблокировки.

Как оказалось, во время проверки правильно введенного PIN-кода, ключ дешифровки становится недоступным, и система все возвращает в нулевое значение.

Странный баг был замечен только у тех, кто для разблокировки пользуется исключительно PIN-кодом.

У кого в качестве альтернативы установлена биометрическая защита или длиный пароль с такой проблемой не столкнулись.



via GIPHY