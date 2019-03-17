Пилоты Boeing 737 MAX учились управлять самолетом на планшетах

Как оказалось пилоты Boeing 737 MAX изучали особенности самолета на обычных планшетах. Через них они и учились управлять пассажирским лайнером.

Обычно пилоты обучение проходят на специальных тренажерах, но в связи с тем, что Boeing нужно было как можно скорее вывести модель в эксплуатацию было решено создать небольшую инструкцию на 13 страницах и мобильную программу для обычного планшета.

Как заявили в компании, управление Boeing 737 MAX от предшественника не отличается, а пилоту достаточно 2 часов практических занятий, чтобы изучить новую «машину», причем все занятие проходили именно на планшете, так как дорогостоящего тренажёра не создали.

Но катастрофа в Индонезии и Эфиопии показала, что пилотам недостаточно двух часов для изучения Boeing 737 MAX, к тому же после первой катастрофы выяснилось, что в брошюре не указали особенность работы автоматики.

После второго крушения Boeing 737 MAX некоторые страны временно запретили эксплуатацию Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве.