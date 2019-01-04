Philips анонсировала телевизоры 4K UHD Android TV 5704 и 5904

Компания Philips на выставку электроники CES 2019 привезет новую линейку телевизоров с экранами 4K. Эти модели будут работать под управлением Android TV, созданном на базе Android 8.0 Oreo.

В Лас-Вегасе на выставке будут представлены телевизоры Philips 4K UHD Android TV 5704 и 5904. В них установят экраны с разрешением 3840х2160 пикселей.

Также в панелях будут встроены микрофоны для взаимодействия пользователя с голосовым помощником Google Assistant.

Новые серии на рынке будет представлены диагоналями 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Причем Philips 4K UHD Android TV 5704 поступит в продажу в США в ближайшее время по цене от $350, а вот Philips 4K UHD Android TV 5904 появятся в магазинах во второй половине года.