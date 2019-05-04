Первым смартфоном Huawei с выдвижной камерой должен стать Y9 Prime 2019

Первым смартфоном Huawei с выдвижной камерой должен стать Y9 Prime 201904.05.2019 22:14
Сегодня стали известны цены на Huawei P Smart Z, но несмотря на скорый релиз этого смартфона первым устройством от Huawei с выдвижной камерой может оказаться Y9 Prime 2019.
Huawei P Smart Z и Y9 Prime 2019 являются почти одинаковыми аппаратами за исключением основной камеры, где в первом она двойная, а во втором — тройная. Диагонали экранов, их разрешение, процессор и другое «железо» в устройствах идентичное.
В Huawei Y9 Prime 2019 установлены фотодатчики 16+2+8 Мп. Процессор в смартфоне Kirin 710, оперативной памяти 4ГБ, фронтальная камера на 16 Мп, а батарея на 4000 мАч.
На задней панели размещен обычный сканер отпечатка пальца.
Смартфон Huawei P Smart Z с выдвижной камерой оценили в 280 евро
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