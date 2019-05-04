Первым смартфоном Huawei с выдвижной камерой должен стать Y9 Prime 2019

Сегодня стали известны цены на Huawei P Smart Z, но несмотря на скорый релиз этого смартфона первым устройством от Huawei с выдвижной камерой может оказаться Y9 Prime 2019.

Huawei P Smart Z и Y9 Prime 2019 являются почти одинаковыми аппаратами за исключением основной камеры, где в первом она двойная, а во втором — тройная. Диагонали экранов, их разрешение, процессор и другое «железо» в устройствах идентичное.

В Huawei Y9 Prime 2019 установлены фотодатчики 16+2+8 Мп. Процессор в смартфоне Kirin 710, оперативной памяти 4ГБ, фронтальная камера на 16 Мп, а батарея на 4000 мАч.

На задней панели размещен обычный сканер отпечатка пальца.