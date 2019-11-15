Первым рынком для Samsung Galaxy A51 может стать Россия

Первым рынком для Samsung Galaxy A51 может стать Россия15.11.2019 20:17
Дизайн и некоторые характеристики нового аппарата уже раскрывали, о чем более подробно «Астера» писала ранее.
Однако, как выяснилось, одним из первых рынков для Samsung Galaxy A51 может стать Россия. Именно в нашей стране модель может быть запущена раньше, чем в других странах.
К такому выводу пришли по той причине, что модель с номером SM-A515 уже заметили на российском сайте.
В частности, упоминание было обнаружено на странице техподдержки, поэтому никаких характеристик там нет.
Можно предположить, что продажи аппарата в России стартуют в следующем году.
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