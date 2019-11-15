Первым рынком для Samsung Galaxy A51 может стать Россия

Дизайн и некоторые характеристики нового аппарата уже раскрывали, о чем более подробно «Астера» писала ранее.

Однако, как выяснилось, одним из первых рынков для Samsung Galaxy A51 может стать Россия. Именно в нашей стране модель может быть запущена раньше, чем в других странах.

К такому выводу пришли по той причине, что модель с номером SM-A515 уже заметили на российском сайте.

В частности, упоминание было обнаружено на странице техподдержки, поэтому никаких характеристик там нет.

Можно предположить, что продажи аппарата в России стартуют в следующем году.