Первый в России звонок по 5G состоялся в Санкт-Петербурге на ПМЭФ

В Северной столице накануне ПМЭФ-2019 состоялся первый видеозвонок через сеть 5G, который совершил абонент Tele2.

Звонок подтвердил, что технически возможно использовать инфраструктуру сети 5G разными операторами.

Соединение абонентов произвели в Музее связи имени Попова. Абонент Tele2 (генеральный директор оператора Сергей Эмдин) позвонил абоненту «Мегафона» (директору по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерику Ваносчуйзе).

Представители операторов считают, что совместное использование инфраструктуры сети 5G российскими операторами позволит быстрее развивать сеть пятого поколения.