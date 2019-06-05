Первый в России звонок по 5G состоялся в Санкт-Петербурге на ПМЭФ

Первый в России звонок по 5G состоялся в Санкт-Петербурге на ПМЭФ05.06.2019 19:21
В Северной столице накануне ПМЭФ-2019 состоялся первый видеозвонок через сеть 5G, который совершил абонент Tele2.
Звонок подтвердил, что технически возможно использовать инфраструктуру сети 5G разными операторами.
Соединение абонентов произвели в Музее связи имени Попова. Абонент Tele2 (генеральный директор оператора Сергей Эмдин) позвонил абоненту «Мегафона» (директору по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерику Ваносчуйзе).
Представители операторов считают, что совместное использование инфраструктуры сети 5G российскими операторами позволит быстрее развивать сеть пятого поколения.
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