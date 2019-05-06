Презентация нового смартфона, позиционируемого производителем, как первый в мире спортивный аппарат, состоялась еще в октябре прошлого года.



Только в мае этого года компания запустила официальные продажи новинки. Первый в мире спортивный смартфон Cubot Quest поступил в продажу по цене от 150 долларов. Также покупателя предлагают купить упрощенный вариант этого смартфона с названием Cubot Quest Lite. Его оценили в 120 долларов.

Обычный смартфон получил 5,5-дюймовый экран, процессор MediaTek MT6762, а также аккумулятор на 4 000 мАч. Работает смартфон под управлением ОС Android 9.0 Pie. Cubot создала смартфон, который не боится падений на твердую поверхность, а его 5,5-дюймовый экран защитили стеклом Corning Gorilla Glass. Помимо этого в новинке реализована защита по стандарту IP68.

В гаджете сразу будут предустановлены все необходимые приложения, которые нужны для людей, занимающихся разными видами спорта.

Предполагается Cubot Quest в версии 4/64. Основная камера имеет разрешение 12 и 2 МП, а селфи-камера имеет модуль на 8 Мп. К тому же в аппарате имеется функция распознавания пользователя по лицу и отпечатку пальца.

Что касается удешевленной версии, то она имеет пятидюймовый экран, процессор MediaTek MT6761, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора в этом варианте будет 3 000 мАч.