Первый в мире спортивный смартфон Cubot Quest поступил в продажу

Меню
Поиск

USD/RUB: 64.63 EUR/RUB: 72.31 BTC/USD: 5795.71

6 июня : понедельник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Первый в мире спортивный смартфон Cubot Quest поступил в продажу

06.05.2019 19:24

Презентация нового смартфона, позиционируемого производителем, как первый в мире спортивный аппарат, состоялась еще в октябре прошлого года.


Только в мае этого года компания запустила официальные продажи новинки. Первый в мире спортивный смартфон Cubot Quest поступил в продажу по цене от 150 долларов. Также покупателя предлагают купить упрощенный вариант этого смартфона с названием Cubot Quest Lite. Его оценили в 120 долларов.

Обычный смартфон получил 5,5-дюймовый экран, процессор MediaTek MT6762, а также аккумулятор на 4 000 мАч. Работает смартфон под управлением ОС Android 9.0 Pie. Cubot создала смартфон, который не боится падений на твердую поверхность, а его 5,5-дюймовый экран защитили стеклом Corning Gorilla Glass. Помимо этого в новинке реализована защита по стандарту IP68.

В гаджете сразу будут предустановлены все необходимые приложения, которые нужны для людей, занимающихся разными видами спорта.

Предполагается Cubot Quest в версии 4/64. Основная камера имеет разрешение 12 и 2 МП, а селфи-камера имеет модуль на 8 Мп. К тому же в аппарате имеется функция распознавания пользователя по лицу и отпечатку пальца.

Что касается удешевленной версии, то она имеет пятидюймовый экран, процессор MediaTek MT6761, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора в этом варианте будет 3 000 мАч.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги