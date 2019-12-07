Первый в мире смартфон с дисплеем 240 Гц выйдет в начале 2020 года

Sharp является пионером с реализацией дисплеев в смартфонах с высокой частотой обновления, и японская компания первой применила дисплеи со 120 Гц экраном.

Теперь такие матрицы можно встретить в игровых и флагманских устройствах. В конце сентября Sharp представила флагманский смартфон Aquos Zero 2. Он оказался первым в мире смартфоном с 240-герцовым дисплеем.

Но в сентябре компания только показала аппарат и назвала его основные технические характеристики, а теперь известно, когда он появится в продаже.

Произойдёт это в начале 2020 года, и пока только на домашнем рынке компании Sharp.

Позже Aquos Zero 2 появится и в других странах, но на каких именно пока неизвестно.

Напомним, инновационный смартфон оснастили процессором Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-накопителем.