Первый в мире сгибаемый смартфон разобрали на видео

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30 сентября : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

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На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Первый в мире сгибаемый смартфон разобрали на видео

30.08.2019 10:50

Известный блогер после того как полностью сломал раскладной смартфон Royole FlexPai решил его полностью разобрать.
На канале JerryRigEverything появилось видео разборки первого в мире серийного смартфона с гибким экраном.

Модель под названием Royole FlexPai вышла на рынок раньше всех, причем еще до официальной презентации Samsung Galaxy Fold.

Сам Royole FlexPai полностью выполнен из пластика, а его задние панели оказались очень тонкими и гибкими, поэтому после нагрева феном они без труда снимаются.

Внутри аппарата огромное количество винтов, которые удерживают защитные пластины. В целом Royole FlexPai имеет обычные для смартфона компоненты, только они расположены по обеим половинкам устройства — с одной стороны «железо», а с другой батарея.

В Royole FlexPai, чтобы добраться до экрана, нужно разобрать весь смартфон, но тут есть сюрприз — гибкий OLED дисплей приклеен к смартфону, и снять его без повреждений невозможно.

Техноблогер теперь ждет начала продаж Samsung Galaxy Fold, чтобы его тоже протестировать и разобрать.

Блогер проверил на прочность гибкий смартфон Royole FlexPai

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