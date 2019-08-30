Первый в мире сгибаемый смартфон разобрали на видео

Известный блогер после того как полностью сломал раскладной смартфон Royole FlexPai решил его полностью разобрать.

На канале JerryRigEverything появилось видео разборки первого в мире серийного смартфона с гибким экраном.

Модель под названием Royole FlexPai вышла на рынок раньше всех, причем еще до официальной презентации Samsung Galaxy Fold.

Сам Royole FlexPai полностью выполнен из пластика, а его задние панели оказались очень тонкими и гибкими, поэтому после нагрева феном они без труда снимаются.

Внутри аппарата огромное количество винтов, которые удерживают защитные пластины. В целом Royole FlexPai имеет обычные для смартфона компоненты, только они расположены по обеим половинкам устройства — с одной стороны «железо», а с другой батарея.

В Royole FlexPai, чтобы добраться до экрана, нужно разобрать весь смартфон, но тут есть сюрприз — гибкий OLED дисплей приклеен к смартфону, и снять его без повреждений невозможно.

Техноблогер теперь ждет начала продаж Samsung Galaxy Fold, чтобы его тоже протестировать и разобрать.