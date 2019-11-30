Первый телевизор Nokia с 55-дюймовым экраном представят 5 декабря

Месяц назад появилась информация, что под брендом Nokia будут выпускать телевизоры.

Первые изображения будущей новинки опубликовали в начале недели, а теперь стало известно, когда будет представлен первый Nokia TV.

По данным MySmartPrice, презентация телевизора состоится в Индии, и ее проведут 5 декабря. На мероприятии также будут показаны новые смартфоны, среди которых окажется Nokia 8.2.

Выпуском телевизоров Nokia будет заниматься индийская компания Flipkart, которая купила права на бренд.

HMD Global занимающаяся разработкой и продажами смартфонов Nokia, к телевизору никакого отношения не имеет.

Про Nokia TV известно, что первая модель будет с 55-дюймовым экраном и 4К разрешением. Она получит акустическую систему JBL by Harman и операционную систему Android TV. Ориентировочно цена за телевизор составит 500 долларов.