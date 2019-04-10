Первый телефон Apple W.A.L.T., выпущенный в 1993 году, показали на видео

Apple очень долго называли передовой компанией, ведь она выпускала продукты, которые полностью меняли всю индустрию, в том числе оказались iPhone и iPad, а также плеер iPod.

Все эти устройства появились относительно недавно, но разработкой портативных гаджетов компания занималась и в 90-е, а среди таких продуктов Apple W.A.L.T. (Wizzy Active Lifestyle Telephone).

Это стационарный гибрид телефона и планшета, который так и не добрался до прилавков магазинов.

Презентация Apple W.A.L.T. прошла в 1993 году. В нем установлен сенсорный экран, а управление происходит со стилуса.

Работал аппарат под управлением System 6, причем система уже в те года могла распознавать рукописный текст и позволяла настраивать мелодию звонка, принимать факс и открывать доступ к онлайн-банкингу.

