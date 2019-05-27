Какая компания окажется первой, которая в своем смартфоне использует новый процессор неизвестно.

При этом авторитетный индийский инсайдер в социальной сети Твиттер уверено заявил, что первый смартфон на процессоре Snapdragon 665 анонсируют 30 мая.

Можно предположить, что этим аппаратом окажется Meizu 16X, так как его дебют состоится именно 30 мая, однако не исключено, что в этой модели будет установлен Snapdragon 730.

Поэтому возможно первым смартфоном с новым Snapdragon 665 окажется иная модель.

Напомним, что три процессора, а именно Snapdragon 665, Snapdragon 730 и Snapdragon 730G ранее были представлены одновременно.