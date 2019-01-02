Первый смартфон Huawei с 5G выйдет во второй половине этого года

Как оказалось, первым смартфоном марки с поддержкой работы в сетях пятого поколения станет не модель линейки P30, как ожидалось.

Генеральный директор Huawei анонсировал первый смартфон Huawei с 5G на вторую половину наступившего года, хотя ранее ожидалось, что такой аппарат появится в течении первой половины года.

Теперь предполагается, что с 5G получит модели Mate 30 и и Mate 30 Pro, а именно их дебют запланирован на август-сентябрь.

Не стоит исключать, что Huawei совершенно новый смартфон с такой технологией.

Модель Huawei с 5G будет оснащена новым процессором Kirin и модемом, который сейчас имеет кодовое название Baron.