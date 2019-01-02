Первый смартфон Huawei с 5G выйдет во второй половине этого года

Первый смартфон Huawei с 5G выйдет во второй половине этого года02.01.2019 11:39
Как оказалось, первым смартфоном марки с поддержкой работы в сетях пятого поколения станет не модель линейки P30, как ожидалось.
Генеральный директор Huawei анонсировал первый смартфон Huawei с 5G на вторую половину наступившего года, хотя ранее ожидалось, что такой аппарат появится в течении первой половины года.
Теперь предполагается, что с 5G получит модели Mate 30 и и Mate 30 Pro, а именно их дебют запланирован на август-сентябрь.
Не стоит исключать, что Huawei совершенно новый смартфон с такой технологией.
Модель Huawei с 5G будет оснащена новым процессором Kirin и модемом, который сейчас имеет кодовое название Baron.
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