Первый смартфон Huawei на ОС Hongmeng выпустят до конца этого года

Китайская компания до конца 2019 года выпустит свой первый смартфон на собственной операционной системе.

Такие данные приводит Reuters. Журналистам удалось узнать, что первый аппарат Huawei на ОС Hongmeng будет стоить около $288, что в пересчёте составит 19 тыс. рублей.

ОС Hongmeng на европейском рынке может носить другое название. Ранее Huawei зарегистрировала несколько торговым марок — Ark OS, Oak OS и Harmony OS.

Предполагается, что в зависимости от рынка название ОС может меняться. В России смартфоны Huawei могут появиться не только с собственной ОС, но также и отечественной «Аврора».

Напомним, ОС Hongmeng разрабатывается как универсальная система, которая способна работать как на смартфонах, так и телевизорах, а также устройствах Интернета вещей.