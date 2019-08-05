Первый смартфон Huawei на ОС Hongmeng выпустят до конца этого года

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5 сентября : понедельник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Первый смартфон Huawei на ОС Hongmeng выпустят до конца этого года

05.08.2019 14:41

Китайская компания до конца 2019 года выпустит свой первый смартфон на собственной операционной системе.

Такие данные приводит Reuters. Журналистам удалось узнать, что первый аппарат Huawei на ОС Hongmeng будет стоить около $288, что в пересчёте составит 19 тыс. рублей.

ОС Hongmeng на европейском рынке может носить другое название. Ранее Huawei зарегистрировала несколько торговым марок — Ark OS, Oak OS и Harmony OS.

Предполагается, что в зависимости от рынка название ОС может меняться. В России смартфоны Huawei могут появиться не только с собственной ОС, но также и отечественной «Аврора».

Напомним, ОС Hongmeng разрабатывается как универсальная система, которая способна работать как на смартфонах, так и телевизорах, а также устройствах Интернета вещей.

В Сети опубликовали «живое» фото телевизора Honor Smart Screen Pro

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