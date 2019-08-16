Первый складной смартфон Apple выпустит в 2022 году

Аналитическая компания DSCC изменила прогноз по устройствам с гибкими экранами.

В прошлом году планировалось, что раскладные аппараты быстро смогут завоевать рынок, но судя по проблемам производителей с выпуском гибких смартфонов массово они начнут продаваться только после снижение цен и создания надежных устройств.

В целом DSCC прогнозирует, что 2019 году будет выпущено всего 250 тыс. складных смартфонов и 360 тыс. штук гибких экранов В 2023 году производство достигнет 68 млн панелей.

Как пишет «ГазетаDAILY» со ссылкой на DSCC, в 2022 году Apple выпустит свой первый гибкий смартфон, и возможно именно «яблочная» компания даст существенный толчок для рынка раскладных смартфонов.

По мнению аналитиков, в сегменте гибких экранов лидером будет компания Samsung, которая в следующем году займет 70% рынка гибких панелей для смартфонов и других устройств.