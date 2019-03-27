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Первый пользователь назвал основные недостатки гибкого Samsung Galaxy Fold

27.03.2019 19:14

Официально гибкий раскладной смартфон Samsung Galaxy Fold пока не продается. Но редактору XDA Мишалю Рахману уже удалось пообщаться с одним из пользователей гибкого аппарата.

Кто именно пользуется Galaxy Fold не называется, но скорее всего этот человек является представителем мобильного оператора или представитель Samsung.

Владелец смартфона за 2000 тысячи долларов Рахману назвал главные недостатки устройства, а также его преимущества.

На внутреннем гибком экране Samsung Galaxy Fold визуально видна сгибаемая часть экрана, при этом если яркость выставить на 70% и более, то полоска становится едва различима с остальной частью дисплея.

Еще пользователь отметил, что внутренний экран смартфона включается только после полного раскрытия, то есть им нельзя пользоваться, когда смартфон раскрыт на 90 градусов.

Также аппарат не так быстро переключается между экранами, как этого хотелось бы. К примеру, при открытом браузере на большом экране, переход на внешний вспомогательный дисплей происходит с некоторой задержкой.

Причем программа вначале открывается в небольшом окне, а только потом подстраивается под размеры внешнего дисплея.

Пользователь отметил, что в целом Samsung Galaxy Fold работает очень быстро, так как в нем используется память стандарта UFS 3.0. К тому же он по автономности не уступает аппаратам серии Galaxy S10.

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