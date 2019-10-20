Первый планшет с врезанной камерой позирует на живых фотографиях

Первый планшет с врезанной камерой позирует на живых фотографиях20.10.2019 21:19
В сети опубликовали живые фотографии нового планшета от Huawei, особенностью которого становится врезанная в экран камера.
Если такой планшет появится в продаже, то он окажется первым в мире с таким решением. По предварительным данным, на снимках запечатлен планшет MediaPad M7.
Этому устройству приписывают процессор Kirin 990, основную камеру с несколькими модулями, а также поддержку 5G.
Оперативной памяти в новинке предложат 8 ГБ, а встроенной будет 256 ГБ. О сроках презентации этого планшета информации пока нет.
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