Первый планшет с врезанной камерой позирует на живых фотографиях

В сети опубликовали живые фотографии нового планшета от Huawei, особенностью которого становится врезанная в экран камера.

Если такой планшет появится в продаже, то он окажется первым в мире с таким решением. По предварительным данным, на снимках запечатлен планшет MediaPad M7.

Этому устройству приписывают процессор Kirin 990, основную камеру с несколькими модулями, а также поддержку 5G.

Оперативной памяти в новинке предложат 8 ГБ, а встроенной будет 256 ГБ. О сроках презентации этого планшета информации пока нет.