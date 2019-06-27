Первый 5G-смартфон Honor будет дорогим и выйдет в конце года

Руководство бренда Honor планирует провести презентацию нового смартфона с 5G в конце этого года.

Точную дату дебюта такого устройства не называют, но однозначно в компании отметили, что они не будут торопиться с выходом смартфона на рынок.

Дело в том, что технология 5G еще не настолько распространена, да и к тому же в Honor хотят предложить устройство, которое не только будет работать в сетях нового поколения, но и будет актуальным еще несколько лет в плане технологий.

Также представитель Honor отметил сразу, что первый 5G-смартфон Honor будет дорогим и ни в коем случае не будет относиться к среднебюджетной категории.