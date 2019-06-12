Организация USB Promoter Group заявляет, что USB4 уже готов, осталось только подготовить все нормативы и документы.

Первые устройства с USB4 появятся в следующем году. Через него можно будет предавать информацию со скоростью до 40 Гб/с.

В основе стандарта будет использоваться Thunderbolt 3 и USB4 будет с ним обратно совместим.

USB4 будет способен одновременно обеспечивать передачу по нескольким протоколам, то есть через него можно подавать питание, выводить информацию на монитор и передать данные на накопитель.

Использовать для нового стандарта будут формат разъёма USB Type-C, так как он является универсальным.

Стоит отметить, что сейчас за USB Type-C может скрываться как USB 3.2 или USB 2.0, также этот разъем используют для стандарта Thunderbolt 3, который сейчас не совместим с USB 3.2.

Поэтому перед покупкой кабеля USB Type-C нужно всегда убеждаться с чем он совместим.