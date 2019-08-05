Первые «умные» часы от Oppo выйдут в 2020 году

Первые «умные» часы от Oppo выйдут в 2020 году05.08.2019 23:03
На официальной страничке Oppo в соцсети Weibo вице-президент Oppo Шен Йирен раскрыл некоторые планы компании.
В частности было сказано, что до конца года будут выпущены наушники с активным шумоподавлением.
Информацию про наушники представитель Oppo раскрывать не стал, но написал, что их можно будет носить на шее.
Также в Weibo было указано, что компания сейчас работает над первыми «умными» часами.
В 2019 году их ожидать не стоит, так как компания их анонсирует только в первом квартале 2020 года, но когда именно они появятся в продаже не сообщается.
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