Первые «умные» часы от Oppo выйдут в 2020 году

На официальной страничке Oppo в соцсети Weibo вице-президент Oppo Шен Йирен раскрыл некоторые планы компании.

В частности было сказано, что до конца года будут выпущены наушники с активным шумоподавлением.

Информацию про наушники представитель Oppo раскрывать не стал, но написал, что их можно будет носить на шее.

Также в Weibo было указано, что компания сейчас работает над первыми «умными» часами.

В 2019 году их ожидать не стоит, так как компания их анонсирует только в первом квартале 2020 года, но когда именно они появятся в продаже не сообщается.