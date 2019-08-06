Первые реальные магазины AliExpress появятся в России

Реальные магазины позволят покупателям рассмотреть и приобрести товары, а появятся они благодаря первому партнеру AliExpress.



Партнером AliExpress в России становится Tele2, то есть товары с интернет-гипермаркета можно будет приобрести в салонах связи оператора.

О появлении магазинов AliExpress, сообщают журналисты «Известий».

Некоторые специалисты и эксперты уже высказались по этому поводу, отметив, что в первую очередь такие магазины будут востребованы среди тех покупателей, которые по разным причинам не могут сделать заказы в Интернете.

Другие эксперты не очень уверены, что такой проект будет крупным каналом продаж.