Первые планшеты iPad с 5G появятся на рынке не ранее 2021 года26.04.2019 23:14
Смартфоны американской компании с поддержкой сетей пятого поколения возможно представят в этом году, хотя более вероятным выход их становится в 2020 году.
А вот первые планшеты iPad с 5G появятся на рынке не ранее 2021 года. Такое мнение высказал известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).
По его словам поддержка сетей пятого поколения появится уже у полностью новой линейки планшетов, хотя он не исключает, что и модели 2020 года будут интересными, ведь в них могут начать использовать новые типы печатных плат LCP Soft Board.
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