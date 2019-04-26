Смартфоны американской компании с поддержкой сетей пятого поколения возможно представят в этом году, хотя более вероятным выход их становится в 2020 году.

А вот первые планшеты iPad с 5G появятся на рынке не ранее 2021 года. Такое мнение высказал известный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

По его словам поддержка сетей пятого поколения появится уже у полностью новой линейки планшетов, хотя он не исключает, что и модели 2020 года будут интересными, ведь в них могут начать использовать новые типы печатных плат LCP Soft Board.