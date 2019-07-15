Первые партии Asus ZenFone 6 были полностью распроданы15.07.2019 20:13
Новый смартфон Asus ZenFone 6 оказался довольно востребованным, так как в компании столкнулись с тем, что его объёмы производства не успевают покрывать спрос на рынке.
Как стало известно, первые партии Asus ZenFone 6 были полностью распроданы, а сама компания старается увеличивать объёмы производства и пополнять складские запасы.
Тем не менее на территории Европы все привезенные устройства распроданы. Пока о сроках возобновления продаж информации нет.
Напомним, что Asus ZenFone 6 имеет особенность в виде поворотной камеры, которую можно использовать как для селфи, так и в качестве основной.
На российском рынке это модель уже представлена и предлагается по цене 40 тыс. рублей.
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