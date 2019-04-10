Первые фото смартфона OnePlus 7 Pro распространили в Сети

Первые фото смартфона OnePlus 7 Pro распространили в Сети10.04.2019 15:32
«Живые» снимки смартфона OnePlus 7 были опубликованы в китайской социальной сети Weibo.
Презентация новинки состоится только в июне, но уже сейчас можно увидеть, как он будет выглядеть, и какое он получит «железо».
Экран аппарата выполнен без каких-либо вырезов и отверстий в экране, причем сам дисплей изогнут по краям, а это создает впечатление что у него вовсе нет рамок.
Также источник показал на снимке открытый раздел настроек устройства. Указано что модель носит название OnePlus 7 Pro и в ней установлен 6,67-дюймовый экран, процессор Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Камера в аппарате тройная с фотодатчиками 48, 16 и 8 Мп.
Просмотры:Метки: OnePlus, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro