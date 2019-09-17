Первые 5G-смартфоны в России представят в октябре

В столице России в следующем месяце состоится массовое мероприятие с названием «М. Видео Electronic Show 2019».

Эта выставка будет проходить в период с 4 по 5 октября и на производители электроники продемонстрируют свои новинки.

Как сообщают журналисты Hi-Tech Mail.ru, выставка обещает быть интересной. Выставочный центр имеет площадь 6 тысяч квадратных метров и там будут показывать телевизоры, смартфоны и другие продукты.

В числе новинок будут и 8к-телевизоры, а также китайские компании проведут презентации своих смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения.

Речь идет о 5G-смартфонах Huawei и Xiaomi. В общей сложности к участию в выставке заявлены 30 производителей.