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Первую партию Huawei Mate X 5G раскупили за секунды

15.11.2019 20:49

Поступившие в продажу первые в мире складные смартфоны от известных производителей, доказали, что они интересны пользователям.
Ранее многие эксперты сомневались в спросе на смартфоны с гибкими экранами, на что есть ряд причин.

Тем не менее вышедший в продажу Samsung Galaxy Fold показал ажиотажный спрос, так как в первые же дни продажи запланированные к продаже объёмы были распроданы, в том числе и в России.

Теперь на рынок Китая вышла дорогая версия Huawei Mate X 5G, первая партия которого также была распродана за секунды.

Ее стоимость составила 2 420 долларов, но это не испугало клиентов компании. Понятно, что в данном случае речь идет о небольшой партии смартфонов, но в целом это отображает ситуацию со спросом.

Вторую партию аппаратов запустят в продажу 22 ноября. Напомним, что недавно был представлен еще один складной смартфон, но он отличается от вышеупомянутых устройств.

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