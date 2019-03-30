Первое обновление улучшило работу камеры Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro уже получил первое обновление для камеры, а это при том, что смартфон всего три дня как поступил в продажу.

Обновление принесло ряд изменений в работу камеры. Как написали разработчики, в приложении для съёмки фото и видео были вынесены улучшения в определённых сценах.

Обновление получило номер 9.1.0.124(C431E4R2P2), а его объём 400 Мб. Помимо изменений в камере были внесены корректировки в работе самой оболочки EMUI 9.1.0.

Huawei P30 Pro в России пока не продаётся, также еще неизвестно сколько смартфон будет стоить.

Китайская компания в России намерена начать принимать заказы на линейку Huawei P30 3 апреля.