Первое обновление для Meizu 16s улучшило камеру и режим HDR

Недавно представленный и поступивший в продажу флагманский смартфон Meizu 16s уже получил первое обновление.

Разработчики выпустили Flyme 7.2.3.0, в которой исправлены некоторые ошибки, повышена стабильность работы операционной системы и улучшена работа камеры.

Указано, что в Flyme 7.2.3.0 была проведена оптимизация системы в режиме ожидания, улучшена работа режима HDR и режима при активации 48 Мп модуля.

Обновление распространяется по воздуху и устанавливается всего за 10 минут.