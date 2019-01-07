Первая preview-версия Android 10 Q выйдет в мае

Еще в прошлом году появилась информация, что на смартфонах начали тестировать новую версию Android, причем к тестам десятой версии ОС приступила даже компания Xiaomi.

Теперь стало известно, что в Android Q появится глобальный ночной режим, который будет действовать во всех разделах меню и применятся на весь интерфейс. Это существенно может снизит расход аккумулятора и позволит дольше работать смартфону на одном заряде.

К презентации Android Q все предустановленные приложения получат ночной режим, а в мае уже будет выпущена preview-версия Android 10 Q, при этом уже в августе должна выйти финальный вариант юбилейной версии самой популярной мобильной операционной системы.