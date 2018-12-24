Первая партия смартфонов Lenovo Z5s распродана за 60 секунд

18 декабря компания Lenovo представила новый смартфон Lenovo Z5s и ее версию с 12 ГБ оперативной памяти.



Новинка еще во время презентации вызвала большой интерес, который подтверждается продажами, ведь в компании сообщили, что первая партия разошлась, как горячие пирожки.

Первая партия смартфонов Lenovo Z5s оказалась полностью распродана за 60 секунд. К сожалению объём стартовой партии новинки не уточнили, впрочем, как всегда.

Напомним, что обычный смартфон Lenovo Z5s оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ постоянной, а его стоимость составляет 200 долларов.