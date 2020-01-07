Первая партия смартфона Redmi K30 5G была распродана за 2 часа

Сегодня в Китае стартовали продажи самого дешевого 5G-смартфона Redmi K30 5G. Этот аппарат был представлен в прошлом году в двух версиях — с 5G и 4G.

Обычный Redmi K30 в Китае продается с декабря, а вот 5G-версия поступила в продажу сегодня, и только в самой дорогой конфигурации — за $375.

Но через два часа после открытия продаж бюджетного смартфона, компания была вынуждена их прекратить, по причине отсутствия самих устройств.

Следующая партия появится только 10 января, и компания опять же предложит только самую дорогую версию.

Ранее глава компании Лей Цзунь уверял, что смартфонов Redmi K30 5G хватит всем, но видимо в компании не рассчитывали на такой интерес со стороны покупателей.

14 января для покупки станут доступны более дешевые версии Redmi K30 5G за $285 и $330.