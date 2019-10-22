Первая партия Pixel 4 и Pixel 4 XL получила упаковку от хлопьев и пиццы

Первая партия Pixel 4 и Pixel 4 XL получила упаковку от хлопьев и пиццы22.10.2019 22:40
Покупатели смартфонов Pixel 4 и 4 XL вместе со смартфонами получили необычные подарки. Так, одним достался смартфон, упакованный в коробку с хлопьями, а другие получили аппараты с пиццей.
Столь оригинальное решение упаковки смартфонов положительно воспринялось покупателями.
Напомним, презентация нового поколения смартфонов от Google состоялась 15 октября на специальном мероприятии Made by Google в Нью-Йорке.
В этот же день новинки стали доступны для заказа. В США Pixel 4 стоит от 799 долларов, а ценник на Pixel 4 XL начинается от 899 долларов.
Google Pixel 4 “Unboxing” ???? #madebygoogle pic.twitter.com/BqOyocO6O0
— Safwan AhmedMia (@SuperSaf) 15 октября 2019 г.
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