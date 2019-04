Первая партия конкурента Redmi Note 7 Pro была распродана всего за 8 минут

Первая партия конкурента Redmi Note 7 Pro в Китае была распродана за считанные минуты.

Компания Redmi в социальной сети Twitter опубликовала сообщение об удачном старте продаж нового смартфона. Первая партия из 170 тыс. ед. Realme 3 Pro была распродана за 8 минут.

Напомним, в этом устройстве установлен процессор Snapdragon 710, как минимум 4 ГБ оперативной памяти, экран диагональю 6,3 дюйма двойная основная камера.

Батарея в смартфоне емкостью 4045 мАч. Она поддерживает быструю зарядку VOOC 3.0 и 20 Вт зарядное устройство, которое доступно в комплекте со смартфоном. Цена самой младшей версии Realme 3 Pro составляет $200.

It’s a new record! 1,70,000+ units sold in 8 mins! For those who missed it, get ready for the next sale of #realme3Pro at 4 PM today. #SpeedAwakens pic.twitter.com/IJ1JEdkFEH

— realme (@realmemobiles) 29 апреля 2019 г.