Первая партия Huawei P30 и P30 Pro составит 6 млн смартфонов

Huawei на домашнем рынке через пару дней начнет продажи новых смартфонов P30 и P30 Pro и уже известно, сколько смартфонов произведено.

В Китае Huawei P30 и P30 Pro появятся в магазинах 11 апреля, а в Россию модели приедут 13 апреля. Для старта продаж китайская компания выпустила 6 млн смартфонов.

Это первая партия, которая может разойтись за несколько дней. В целом Huawei в 2019 году планирует реализовать около 20 млн смартфонов серии P30.

Производством камерофонов от Huawei занимается Foxconn, а это крупнейшее в мире предприятие задействованное также в сборке iPhone и iPad, и некоторых моделей ноутбуков от Apple.