Первая партия Huawei P30 и P30 Pro составит 6 млн смартфонов

Первая партия Huawei P30 и P30 Pro составит 6 млн смартфонов09.04.2019 09:21
Huawei на домашнем рынке через пару дней начнет продажи новых смартфонов P30 и P30 Pro и уже известно, сколько смартфонов произведено.
В Китае Huawei P30 и P30 Pro появятся в магазинах 11 апреля, а в Россию модели приедут 13 апреля. Для старта продаж китайская компания выпустила 6 млн смартфонов.
Это первая партия, которая может разойтись за несколько дней. В целом Huawei в 2019 году планирует реализовать около 20 млн смартфонов серии P30.
Производством камерофонов от Huawei занимается Foxconn, а это крупнейшее в мире предприятие задействованное также в сборке iPhone и iPad, и некоторых моделей ноутбуков от Apple.
Названа стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для России
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