Перевод чиновников на отечественную ОС «Аврора» оценили в 23,2 млрд рублей

«Ростелеком» и минсвязи РФ предлагают перевести чиновников на смартфоны с установленной отечественной ОС «Аврора», разработка которой ведется в Иннополисе.

Как пишут «Ведомости», в правительстве уже озвучили предложение вице-премьеру РФ Максиму Акимову, а он его передал президенту Владимиру Путину.

В минсвязи подтвердили, что вопрос обеспечения устройствами с отечественной ОС сейчас обсуждается.

Если предложение будет утверждено, то федеральные чиновники (1,4 млн человек) получат в распоряжение смартфоны с предустановленной операционной системой «Аврора.

Переход на защищенную ОС займет шесть лет и на это по приблизительным подсчетам «Ростелекома» потребуется 23,2 млрд рублей.