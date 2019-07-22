Pegatron займется производством «умных» очков Google Glass 3

Google производство третьего поколения очков Google Glass, доверила компании Pegatron. Ранее эксклюзивным партнером по производству этого аксессуара была компания Quanta Computer.

Источники сообщают, что новые Google Glass уже почти полностью готовы и у Pegatron сейчас опытные образцы.

В следующем году сборщик должен запустить коммерческое производство очков, а через несколько месяцев после старта производства они появятся в продаже.

Напомним, в мае 2019 года были представлены Glass Enterprise Edition 2, которые уже работают на Android, что значительно упростит разработчикам создание приложений для новых «умных» очков.

Они рассчитаны на корпоративных клиентов и для обычных пользователей, но пока их предлагать не будут. Цена новых очков 999 долларов.