Пассажиры в «Яндекс.Такси» через «Яндекс.Музыку» смогут слушать любимые треки

Пассажиры в «Яндекс.Такси» через «Яндекс.Музыку» смогут слушать любимые треки18.06.2019 22:01
Разработчики «Яндекс.Такси» постоянно улучшают работу сервиса и внедряют в него новые опции.
Сегодня директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко в социальной сети Facebook сообщил, что скоро клиенты в «Яндекс.Такси» во время поездки смогут включать любимую музыку на «Яндекс.Музыке» и слушать их через аудиосистему авто.
Когда именно запустят новую услугу неизвестно.
Напомним недавно в «Яндекс.Такси» появилась новая функция «Самый быстрый», через которую можно максимально быстро заказать такси.
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