Пассажиры в «Яндекс.Такси» через «Яндекс.Музыку» смогут слушать любимые треки

Разработчики «Яндекс.Такси» постоянно улучшают работу сервиса и внедряют в него новые опции.

Сегодня директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко в социальной сети Facebook сообщил, что скоро клиенты в «Яндекс.Такси» во время поездки смогут включать любимую музыку на «Яндекс.Музыке» и слушать их через аудиосистему авто.

Когда именно запустят новую услугу неизвестно.

Напомним недавно в «Яндекс.Такси» появилась новая функция «Самый быстрый», через которую можно максимально быстро заказать такси.