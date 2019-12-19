Партнером Apple по eSIM стала связанная с Россией компания

MTX Connect была основана специалистами из России, а именно Ильей Балашовым, Михаилом Корневым и Артемом Кирилловым, и теперь их компания является партнером Apple.

MTX Connect является виртуальным оператором, и в основном компания специализируется на услугах передачи данных в сетях третьего и четвертого поколения.

MTX Connect работает в более 100 странах мира. Ее офисы есть в Москве, Таллине, Киеве, Лимасоле и Гонконге. Главный офис компании расположен в Люксембурге.

MTX Connect позволит пользователям iPhone оказавшись за рубежом отказаться от настройки мобильной связи в настройках за счет специального программного обеспечения MTX Connect.

Настройки связи будут происходить автоматически, причем как под обычную SIM-карту, так и eSIM.

Отмечается, что автоматическая настройка будет происходить менее чем за минуту, к тому же пользователь сможет в программе настроить отдельно SIM-профиль и запретить или разрешить посещать определенные сайты.