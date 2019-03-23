Panasonic создала гаджет для забывчивых людей

Panasonic показала свою новую разработку для людей, которые постоянно дома что-то забывают.

Гаджет под названием Hitokoe является пока экспериментальным устройством и его еще дорабатывают, но сама концепция в нем достаточно проста и нечто подобное уже предлагали другие производители.



Устройство состоит из контрольной панели, которую рекомендуют закрепить возле выхода из дома, и RFID меток. Последние крепятся к вещам, которые чаще всего забываются дома.

Каждую метку нужно зарегистрировать в специальном приложении для смартфона, причем там же указывается, когда будет необходим вам этот предмет — каждый день или в определённые дни недели или при определённых погодных условиях.

Идея Hitokoe заключатся в том, что пользователю при выходе из дома контрольная панель напомнит, если он что-то забыл.

