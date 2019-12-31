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Озвучены основные характеристики Xbox Series X и PlayStation 5

31.12.2019 15:17

Eurogamer озвучили характеристики игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, при этом журналисты отметили, что их данные основаны на ранних утечках и не являются точными.
Стоит отметить, что основные технические характеристики нового Xbox были раскрыты авторитетным источником через несколько дней после показа внешности Xbox Series X.

В новой консоли Xbox от Microsoft установят специально модернизированный восьмиядерный процессор от AMD, созданный на архитектуре Zen 2 с частотой 3,6 ГГц.

Предположительно, это будет Ryzen 7 3700X, специально адаптированный для приставки. Графика консоли по данным документа основана на процессоре Navi с архитектурой RDNA.

Общая производительность системы составит 12 TFLOPS. Оперативной памяти в Xbox Series X установят 16 ГБ, но из них 3 ГБ будет выделено для подержания работы системы, тогда как остальные 13 ГБ отведут исключительно для игры.

В конфигурации также указан твердотельный накопитель NVMe со скоростью чтения до 2 ГБ/с. Привод у приставки будет Blu-ray.

Xbox Series X будет поддерживать экраны с разрешением 8К, а на 4К панели она сможет транслировать картинку с частотой 120 Гц.

В опубликованных спецификациях также был указан и размер блока консоли — 30х16х16 см.

Что касается PlayStation 5, то сообщается про процессор AMD Zen 2, при этом его частота работы пока неизвестна.

Графическая система будет создана на чипах Navi с 36 с вычислительными блоками и памятью GDDR6, которая обеспечит скорость до 512 гигабит в секунду.

Ранее представители Sony заявляли, что в PlayStation 5 будет очень быстрый SSD накопитель, который позволит запускать игры за секунды.

Специалисты полагают, что Xbox Series X будет мощнее чем консоль от Sony, но стоить устройство от Microsoft будет дороже.

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