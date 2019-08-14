OWC представила 100-ватный концентратор USB-C Travel Dock

OWC разработала новое поколение устройства под названием USB-C Travel Dock. Его создали для пользователей, которые постоянно находятся в разъездах и часто используют различные гаджеты для работы.

Концентратор OWC USB-C Travel Dock подключается через USB-C, причем кабель устройства интегрирован в корпус, который выполнен из металла.

В концентраторе есть разъем для карт памяти формата SD, а также пользователю доступны HDMI, USB-C и два USB 3.

Главной особенностью портативного устройства стала возможность передачи 100 Вт мощности, а этого хватит для зарядки современных ноутбуков серии MacBook. OWC USB-C Travel Dock оценили в $55.