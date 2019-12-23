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Oukitel оценила защищенный смартфон с АКБ на 8000 мАч в 100 долларов

23.12.2019 18:52

Oukitel начала прием заказов на новый защищенный смартфон Oukitel WP5. В период приема заказов его можно купить за 100 долларов, а после старта продаж устройство подорожает до 120 долларов.

В новинке не стали устанавливать мощное «железо», но позаботились о защите смартфона. Корпус аппарата полностью прорезиненный, и он не боится ударов, а также падений.

Дисплей смартфона защищает стекло Corning Gorilla Glass. К тому же Oukitel WP5 можно погружать в воду и использовать его при экстремальных температурах, причем заявлен предел от -55 до +70 градусов.

В основе недорогого смартфона лежит процессор MT6761, который дополняет 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Батарея в устройстве на 8000 мАч.

Диагональ экрана смартфона 5,5-дюйма при разрешении 1440х720 пикселей. Аппарат оснастили тройной камерой с датчиками 13, 2+2 мп, а фронтальный модуль получил разрешение 5 Мп. Также есть сканер отпечатка пальца.

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